Próximo do Fluminense, Diogo Barbosa chega ao Rio para assinar contrato

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, de 30 anos, desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (19) para passar por exames médicos para, depois, assinar com o Fluminense. Ele passará por esses procedimentos na mesma data de sua chegada ao Rio. As informações são do portal "GE".

Diogo Barbosa será emprestado ao Fluminense junto ao Grêmio até o final do ano, com os clubes dividindo o pagamento de seu salário. Após o fim do empréstimo, o lateral poderá assinar em definitivo com o Tricolor carioca. Porém, para isso acontecer, o Tricolor deverá propor uma redução salarial.

Com passagens por Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo, Diogo chega ao Flu em meio a um cenário complicado na lateral esquerda. Em 2023, Fernando Diniz já utilizou seis jogadores no setor: Calegari, Jorge, Alexsander, Marcelo, João Henrique e Guga.

Marcelo é o titular absoluto da posição, mas sofre com problemas físicos. Com isso, é bem provável que Diogo Barbosa tenha oportunidades tanto no Brasileiro, quanto na disputa do mata-mata da Libertadores, caso o Tricolor se classifique.