Fluminense conta com André, mas deve ter desfalque de Arias contra Atlético-MG

Rio - O Fluminense prepara um plano especial para tentar ter os selecionáveis à disposição para a partida contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor confia na volta dentro do prazo do volante André, mas não tem tanta expectativa em relação ao meia-atacante Jhon Arias. Com isso, o técnico Fernando Diniz tem planejado a equipe pensando nas possíveis ausências.

O Brasil enfrenta Senegal, nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), em Lisboa, Portugal. Já a Colômbia encara a Alemanha, no mesmo dia, às 15h45, em Gelsenkirchen, Alemanha. André e Arias retornarão para solo brasileiro logo após os amistosos e ainda terão uma viagem de ônibus, de cerca de 2 horas, para Volta Redonda. O volante deve chegar a tempo de seguir para o Sul do Estado, diferentemente do meia.

A viagem de Lisboa para o Rio de Janeiro é mais rápida do que de Gelsenkirchen. Por isso, o Fluminense está confiante em contar com André, que não deve receber muitos minutos contra Senegal. Já Arias, que deve atuar por mais tempo e, talvez, seja titular da Colômbia, além de ter uma viagem maior, teria o desgaste da partida. Desta forma, a tendência é que o colombiano seja poupado do jogo.

Ganso e Marcelo voltam, mas Nino é dúvida

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz terá retornos importantes. O lateral-direito Samuel Xavier e o zagueiro Felipe Melo, que cumpriram suspensão automática contra o Goiás, estão de volta. O lateral-esquerdo Marcelo se recuperou da lesão na panturrilha, enquanto o meia Paulo Henrique Ganso está livre das dores no pé esquerdo, e também ficarão à disposição para o jogo.

Em contrapartida, o zagueiro Nino é dúvida para o jogo. O jogador, que foi cortado dos amistosos da seleção brasileira, se recupera de um problema muscular no adutor da coxa direita. A participação do capitão tricolor nos treinamentos desta segunda e terça-feira serão determinantes. A delegação do Fluminense embarca para Volta Redonda após a atividade desta terça, no CT Carlos Castilho.

O Fluminense enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Brasileirão. A provável escalação tricolor será: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Manoel), Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno, Lelê e Cano.