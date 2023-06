Para voltar aos trilhos, Diniz revê rival que rendeu primeira grande atuação em volta ao Fluminense

Rio - Fernando Diniz vive seu momento mais difícil desde que assumiu o Fluminense. Nas últimas oito partidas, o clube carioca venceu apenas uma, empatou duas e perdeu cinco. O retrospecto negativo fez o Tricolor ser eliminado da Copa do Brasil, perder posições na Série A e não conseguir a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Com a Data Fifa, o treinador teve 10 dias para trabalhar a equipe para o duelo contra o Atlético-MG, no Brasileiro, nesta quarta-feira, às 21h30, um rival que traz boas recordações ao técnico.

No ano passado, Fernando Diniz teve sua primeira grande atuação no retorno como treinador do Fluminense na partida contra o Galo, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o comandante havia dirigido a equipe em 10 jogos, com um bom retrospecto, mas sem o modelo de futebol que caracteriza o trabalho de Diniz. No entanto, contra o clube mineiro, o Tricolor teve uma atuação de gala e derrotou o Alvinegro por 5 a 3 no Maracanã.

Para a partida contra o Atlético-MG, neste ano, Diniz não poderá contar com o Maracanã, já que o estádio estará fechado provisoriamente, e o Fluminense irá atuar no Raulino do Oliveira. André e Arias também deverão ser desfalques por estarem servindo suas seleções em amistosos na Europa. No entanto, o técnico tem boas chances de voltar a contar com Marcelo, que não atua desde o dia 16 de maio, com um problema na panturrilha direita.

O duelo é bastante importante na disputa pelas primeiras colocações. Fluminense e Atlético-MG estão bem próximos na tabela do Brasileiro. O Alvinegro tem um ponto a cima e ocupa a quarta colocação, enquanto o Tricolor vem logo atrás em quinto lugar.