Nino e Marcelo treinam com o grupo do Fluminense e podem jogar contra o Atlético-MG

Rio - O Fluminense voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (19), após dias de folga graças à Data Fifa. As principais novidades foram os retornos do zagueiro e capitão Nino e do lateral Marcelo, que treinaram com o restante do elenco.

O defensor tricolor sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita na partida contra o Goiás, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido à lesão, Nino chegou a ser cortado da lista de Ramon Menezes para os amistosos da Seleção contra Guiné e Senegal. Em seu lugar, Robert Renan, ex-jogador do Corinthians e atualmente no Zenit, da Rússia, foi chamado.

Já Marcelo retorna aos treinamentos após ficar mais de um mês fora dos gramados devido à uma lesão na panturrilha direita. A última vez em que o lateral-esquerdo entrou em campo pelo Fluminense foi na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Naquela ocasião, o jogador de 35 anos foi substituído aos 40 minutos de jogo, alegando dores.



Com os seus retornos nos treinamentos em grupo, Nino e Marcelo podem retornar a entrar em campo na partida contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (21), em Volta Redonda. A partida estava marcada para acontecer no Maracanã, mas o estádio passa por melhorias no gramado. Atualmente na quinta colocação, com 17 pontos, o Fluminense tem sete a menos que o líder do campeonato, Botafogo, com 24.