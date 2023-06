Lelê retorna ao Raulino de Oliveira buscando se firmar no Fluminense

Rio - Sem o Maracanã à disposição por causa de uma melhoria no gramado, o Fluminense precisou recorrer ao Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para mandar a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo pode se tornar especial para o atacante Lelê, que reencontrará o estádio onde brilhou no Carioca e o colocou na mira dos gigantes do Brasil.

Lelê foi o destaque do Volta Redonda no primeiro semestre. Com 13 gols, sendo 12 no Carioca e um na Copa do Brasil, o atacante chamou a atenção do Fluminense, Vasco e outros clubes das Séries A e B do Brasileirão. O jogador optou pelo projeto tricolor e, após um início animador como a boa atuação diante do América-MG, na 1ª rodada do Brasileiro, pouco apresentou e ainda busca se firmar.

O jogo contra o Atlético-MG pode ser um divisor de águas para Lelê no Fluminense. Com a provável ausência de Jhon Arias, o atacante deve ser novamente titular, assim como contra o Goiás - quando contribuiu com uma assistência para Germán Cano. Sem marcar desde o dia 15 de abril, na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, o jogador tenta encerrar o jejum no palco onde brilhou no Carioca com a camisa do Voltaço.

O último jogo de Lelê no Raulino de Oliveira foi justamente contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca, quando marcou um gol na vitória do Volta Redonda por 2 a 1. Na segunda partida, no Maracanã, o Tricolor venceu por 7 a 0 e assegurou a vaga na final - conquistando posteriormente o bicampeonato. Desde então, o atacante disputou 15 jogos, sendo três como titular, marcou um gol e deu duas assistências.

Lelê, de 25 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Itaboraí Profute até o final de 2023, com opção de compra fixado em R$ 4 milhões. Além do Fluminense e Volta Redonda, o jogador também teve passagem pelo Maricá, na segunda divisão do Carioca, entre 2020 e 2022, sendo destaque na campanha do vice da Copa Rio, que levou a equipe a disputar a Copa do Brasil de forma inédita em 2022.

Números de Lelê pelo Fluminense:

15 jogos (3 titular)

1 gol

2 assistências

447 minutos (média de 29.8 por jogo)