Conmebol suspende Manoel, do Fluminense, por doping

Rio - O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (19) que a Conmebol suspendeu o zagueiro Manoel por doping. A entidade sul-americana comunicou ao clube sobre o resultado positivo para a presença da substância ostarina na goleada sobre o River Plate por 5 a 1, dia 2/5, pela Libertadores, no Maracanã.

Em nota, o Tricolor informou que colocou o departamento jurídico à disposição do jogador, que terá a primeira audiência no próximo dia 28. A punição vale para todas as competições.

A ostarina é uma substância que tem ação anabolizante, trabalhando no ganho de massa muscular, força e aumento nos níveis de performance. Esta foi a mesma que afastou a oposta Tandara nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, gerando punição inicial de quatro anos.