Depois de repercussão negativa, Fluminense deve desistir de contratar ex-atacante do Corinthians

Rio - A negociação envolvendo o Fluminense e o atacante Clayson, de 28 anos, que defende o V-Varen Nagasaki, do Japão, esfriou. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o nome do jogador enfrentou grande resistência interna e por conta disso, o Tricolor deverá desistir de finalizar a operação.

O incômodo com o jogador se deve ao caso de agressão que Clayson foi acusado em 2021. Na ocasião, o atacante defendia o Cuiabá. A jovem Danielle Sarti, que tinha 21 anos na ocasião, postou fotos e vídeos de ferimentos em que alegava terem sido causados pelo atacante em um motel, onde estavam com outros dois homens e duas mulheres. No depoimento à PM, ela afirmou que o atleta quebrou uma garrafa e a atacou.

Na época, o clube de Mato Grosso rescindiu o contrato de empréstimo, alegando que o jogador teria confessado a lesão corporal. Meses depois, o Bahia, que tinha os direitos econômicos do atacante, fez o mesmo e ele se transferiu para o Al-Faisaly, da Arábia Saudita.



Entretanto, o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá arquivou o processo alegando falta de provas e mudança no depoimento da mulher. Na decisão, a juíza do caso, Maria Rosi de Meira Borba, mencionou que não era possível constatar a origem dos ferimentos e que a jovem "sofreu um surto". Com isso, Clayson foi inocentado das acusações, assim como outros dois homens que estavam no motel.

A contratação de um atacante é uma das prioridades do Fluminense para a janela de transferências. Caso a negociação com Clayson realmente seja cancelada, o clube carioca irá partir para outra opção para o setor.

Clayson foi acusado em 2021 de agredir uma mulher em um motel. Na época, chegou a confessar o crime, mas depois negou. Com a iminente desistência, o Tricolor irá atrás de outro alvo no mercado para a posição.