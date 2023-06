Felipe Melo sente desconforto no joelho e desfalca Fluminense contra Atlético-MG

Rio - O Fluminense vive uma sina com lesões. O zagueiro Felipe Melo, de 39 anos, sentiu um desconforto no joelho direito, na atividade desta terça-feira (20), no CT Carlos Castilho, e foi vetado da partida contra o Atlético-MG. O jogador não viajou com a delegação tricolor para Volta Redonda e aguarda o resultado dos exames para saber a gravidade da lesão.

Além de Felipe Melo, o Fluminense não contará com Manoel, que foi suspenso pela Conmebol após testar positivo para uma substância proibida no antidoping. Com isso, David Braz formará a dupla de zaga ao lado de Nino, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. O jogador chegou a ser cortado dos amistosos da seleção brasileira.

No ano passado, Felipe Melo sofreu uma lesão no menisco e precisou passar por cirurgia, logo após o título do Campeonato Carioca. Na atual temporada, o jogador soma 25 jogos e dois gols marcados, mas chegou a sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda durante o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, em jogo válido pelo Brasileirão.

André é dúvida e Arias deve desfalcar



Além da suspensão de Manoel e das lesões de Felipe Melo e Alexsander, o Fluminense não deve contar com os jogadores selecionáveis. O meia-atacante Jhon Arias é tratado praticamente como desfalque certo para a partida contra o Atlético-MG. O colombiano, inclusive, começou como titular no amistoso contra a Alemanha. Já André, que ficou no banco, tem mais chances de atuar, mas não tem a titularidade garantida.