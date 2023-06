Keno, do Fluminense, adota respeito em reencontro com o Atlético-MG: 'Será especial'

Rio - Agora vestindo as cores do Fluminense, o atacante Keno vai reencontrar pela primeira vez o Atlético-MG, seu último clube. Autor do gol do título do Brasileirão em 2021, o jogador, de 33 anos, também soma mais outros seis títulos pelo Galo. Apesar do carinho com os torcedores mineiros ser recíproco, ele adotou o profissionalismo para a partida desta quarta-feira (21), às 21h30, pela Série A, no Raulino de Oliveira.

"No Atlético, tive a felicidade de ir bem e marcar um gol importante, que deu o título para o clube que não conquistava havia tempo. Me dedico demais aqui no Flu e espero poder dar alegrias à nossa apaixonada torcida", disse Keno ao "ge", e completou sobre o carinho com os torcedores do Galo.

"Até hoje, eu e minha família recebemos algumas mensagens de carinho e isso é bem legal. O futebol não é só rivalidade. É possível passar por mais de um clube e deixar uma história legal, fazer amizade e ter o respeito de todos. Isso é o mais importante", contou.

O atacante separou seus desejos profissionais no Fluminense da grande história que construiu no Atlético. Apesar de respeitar muito a equipe mineira, ele garantiu que vai ser um encontro especial, mas que não vai se poupar de fazer gol se tiver chance neste duelo.

"Será um reencontro especial. Um clube onde ajudei a conquistar títulos e recebi o carinho do torcedor. Mas, agora, jogo pelo Fluminense e defenderei as cores do nosso clube com o mesmo profissionalismo e dignidade de sempre. Como faço desde sempre onde quer que eu esteja [...] Se eu tiver a chance de jogar e fazer gol, irei comemorar. Isso não mudará, em nada, o respeito e o carinho que tenho pelo Atlético", concluiu.

Keno chegou ao Fluminense na primeira janela de 2023 e já conquistou o título do Campeonato Carioca. Apesar de não ter feito gol, ele foi um dos destaques do jogo da volta na decisão, em que o Tricolor venceu o rival Flamengo por 4 a 1. O atacante soma 23 jogos, três gols e quatro assistências pelo clube carioca.