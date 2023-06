Com André e Marcelo, Fluminense divulga relacionados para partida contra Atlético-MG

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Atlético-MG, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, e é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Tricolor contará com André, que era dúvida antes da listagem ser divulgada pelo clube.

O volante jogou 16 minutos na derrota da seleção brasileira para o Senegal na última terça-feira (20), e não se tinha certeza de se ele jogaria contra o Galo. Entretanto, mesmo que ele tenha sido confirmado para a partida, não se sabe se ele começará como titular ou não. Marcelo é outra novidade, após ficar mais de um mês longes do gramado devido à dores na panturrilha.

Para esse jogo, porém, o Tricolor contará com inúmeros desfalques. A principal ausência é a do ponta Jhon Arias. Ele jogou 96 minutos pela seleção colombiana na última terça-feira (20), no amistoso contra a Alemanha, e será poupado contra o Galo. Felipe Melo também será um desfalque, após alegar dores no joelho direito.

Além deles, dois jogadores não jogam por lesão: Jorge (joelho direito) e Alexsander (coxa direita). Além deles, Manoel foi suspenso devido à detecção de ostarina no exame anti-doping após a partida contra o River Plate, no último dia 7 e Vitor Mendes foi afastado preventivamente pelo Tricolor por causa da investigação do escândalo de manipulação de resultados.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Atlético-MG! Pra cima, FLUZÃO! pic.twitter.com/2fEv2x2bMg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 21, 2023