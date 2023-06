Fluminense x Atlético-MG: Felipão ficará no banco, mas não irá comandar o Galo

Rio - Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Luiz Felipe Scolari optou por não comandar o Atlético-MG na partida desta quarta-feira (21), às 21h30, contra o Fluminense, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Felipão deixará Lucas Gonçalves, auxiliar permanente do Galo e que comanda o elenco desde a saída de Eduardo Coudet, instruir os jogadores à beira do campo. As informações são do site "ge".

O novo técnico do Atlético-MG se juntou à delegação já no Rio de Janeiro, na última terça-feira. Ele encontrou os novos companheiros de trabalho no aeroporto e seguiu de ônibus para Volta Redonda, local da partida contra o Fluminense.

Ele deixou o cargo de diretor-técnico no Athletico-PR e aceitou o convite para abandonar a aposentadoria da função mesmo após afirmar que não trabalharia mais no futebol brasileiro.