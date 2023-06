Preparador físico aceita convite de ex-treinador de Xerém e deixa Fluminense

Rio - O preparador físico Jefferson Souza, conhecido como Chico, está de saída do Fluminense. Ele foi convidado pelo treinador Gustavo Leal, que foi formado em Xerém, para integrar a comissão técnica e trabalhar no Atlético San Luís, da primeira divisão do México.

Formado em Xerém, Gustavo Leal treinou a categoria sub-20 do Fluminense entre 2015 e 2019. Ele foi responsável pela formação do time campeão brasileiro em 2015, além de comandar parte da "Geração de Ouro", como André e Martinelli, que ainda seguem no clube.

Jefferson Souza foi o preparador físico escolhido por Fred. Ele trabalhou no Fluminense entre 2010 e 2016, e retornou junto com o ex-atacante em 2020. Apesar da saída de Chico, o Tricolor segue com Marcos Seixas, preparador físico fixo do clube, além de Wagner Bertelli, da comissão de Fernando Diniz.