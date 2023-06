Auxiliar de Diniz discute com torcedor durante Fluminense x Atlético-MG

O clima ficou tenso na beira do gramado do Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, durante o jogo do Fluminense contra o Atlético-MG. O auxiliar Eduardo Barros discutiu com um torcedor que estava sentado próximo ao banco de reservas do Tricolor. O flagra foi feito pela TV Globo.

O Atlético-MG abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com gol contra de Guga. No entanto, antes da ida para o intervalo, aos 46, Samuel Xavier acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual no marcador.

Em tempo: Fluminense e Atlético-MG medem forças no Estádio Raulino, pela 11ª rodada do Brasileirão, na noite desta quarta-feira.