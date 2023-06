Após desistência do Fluminense, Clayson deve fechar com outro time da Série A

Rio - Após ter sua contratação encaminhada pelo Fluminense e acabar sendo descartado, o atacante Clayson deve acertar com outro clube da Série A. O jogador, que está em fim de contrato com o V-Varen Nagasaki, da Segunda Divisão do Japão, deve acertar seu retorno ao Cuiabá.



Clayson chegou a ter as minutas de seu contrato trocadas com o Fluminense. No entanto, a repercussão negativa por uma acusação de agressão contra uma ex-namorada, em 2021, acabou melando o negócio. O atacante foi absolvido no caso por falta de provas.



Nos últimos dias, Clayson recusou a oferta de renovação do V-Varen Nagasaki e já entrou em acordo para ser liberado pelos japoneses. Ele chegará ao Cuiabá sem custos.