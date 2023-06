Árbitro relata reclamações e Diniz desfalcará Fluminense em dois jogos

Rio - O Fluminense terá um problema para os próximos dois jogos no Campeonato Brasileiro. Expulso no empate contra o Atlético-MG por 1 a 1 , nesta última quarta-feira (21), em Volta Redonda, pela 11ª rodada, o técnico Fernando Diniz terá que cumprir uma suspensão dupla. Além do cartão vermelho, o treinador também recebeu o cartão amarelo - o seu terceiro na competição.

Por causa do terceiro amarelo e da expulsão, Fernando Diniz terá que cumprir dois jogos de suspensão. O natural nesta situação é cumprir apenas um jogo, mas o regulamento do Campeonato Brasileiro de 2023 teve uma mudança no critério de suspensões. Neste caso, o acúmulo de cartões é válido, de acordo com o artigo 59 da competição.

O que diz o regulamento do Campeonato Brasileiro?

"Artigo 59 - Ficarão automaticamente impedidos de serem relacionados para a partida subsequente da mesma competição o atleta ou membro da comissão técnica advertido pelo árbitro a cada série de 3 (três) advertências, com cartões amarelos, independentemente da sequência das partidas previstas na tabela da competição.

§ 1º - Os cartões amarelos submetem-se, obrigatoriamente, aos seguintes critérios de aplicação:

I - quando um atleta ou membro da comissão técnica for advertido com 1 (um) cartão amarelo e, posteriormente, for expulso com a exibição direta do cartão vermelho na mesma partida, aquele cartão amarelo inicial permanecerá em vigor para o cômputo da série de 3 (três) cartões amarelos;

II - quando o cartão amarelo precedente à exibição direta do cartão vermelho for o terceiro da série, o atleta ou membro de comissão técnica será sancionado com 2 (dois) impedimentos automáticos, sendo o primeiro pelo recebimento do cartão vermelho e o segundo pela sequência de 3 (três) cartões amarelos."

Na súmula, o árbitro Ramon Abatti Abel (SC) relatou a aplicação do cartão amarelo por reclamação "acintosa" do treinador tricolor, que pedia uma falta a favor. No minuto seguinte, o árbitro expulsou Fernando Diniz pela insistência na reclamação com o árbitro assistente. Segundo o relato, o técnico teria saído com "dedo em riste" em direção ao assistente.

Confira o relato da súmula da partida:

"Expulsei com aplicação do cartão vermelho direto aos 54 minutos do segundo tempo da partida, o técnico da equipe do Fluminense FC, Sr. Fernando Diniz Silva, por sair de sua área técnica com dedo em riste em direção ao árbitro assistente Sr. Alex dos Santos, gritando agressivamente as seguintes palavras: "agora chama ele pra me expulsar po***, caral***, me tirou do próximo jogo, você tá maluco". Após ser expulso, o referido técnico continuou a proferir palavras agressivas contra o assistente repetidas vezes: "você tá louco, quer aparecer as minhas custas, eu vou ficar aqui". Informo que o jogo ficou paralisado por dois minutos e 30 segundos, pois o técnico expulso se negou a sair do campo de jogo"

Fernando Diniz bate recorde de expulsões em 2023

Com a expulsão diante do Atlético-MG, Fernando Diniz se tornou o treinador recordista de cartões vermelhos na temporada. Foi a quarta expulsão do técnico do Fluminense, superando Abel Ferreira, do Palmeiras. Entre os técnicos da Série A em 2023, apenas eles receberam mais de um cartão vermelho. Diniz também foi expulso contra o Botafogo na Taça Guanabara e Brasileirão, e contra o Flamengo na final do Carioca.

Somando a passagem anterior, Fernando Diniz está em sua terceira temporada no Fluminense. Os números de advertências em 2023 superam os de 2019 e 2022. No primeiro ano, foram dois amarelos e um vermelho. Já no ano passado, seis amarelos e nenhuma expulsão. Na atual temporada, além de recordista em expulsões, Diniz é o segundo com mais amarelos (7), empatado com Mano Menezes e António Oliveira. Abel Ferreira, com 10, lidera no quesito.