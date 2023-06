Apesar da má fase do Fluminense, Diogo Barbosa mostra otimismo

lateral ainda aposta em algo grande na temporada.

Primeira contratação anunciada pelo Fluminense para o segundo semestre de 2023, Diogo Barbosa mostra otimismo mesmo chegando num momento complicado. Apesar da má fase do Tricolor, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, o

"Estou muito feliz, empolgado. Gosto da cidade, de ver o Fluminense jogar. Estou feliz e esperançoso para a temporada, de buscarmos um grande sonho. O jeito que o Fluminense joga, quem gosta de futebol, gosta de ver. Pra jogador, também dá vontade de jogar. Fiquei ansioso, mas deu tudo certo, participei do treino e aí a ansiedade diminuiu", disse à FluTV.



Diogo Barbosa também contou que conversou com Fernando Diniz para que pudesse se apresentar ao Fluminense antes do início da janela de transferências, que abre no dia 3.



"Quando ele me ligou, pedi pra ele e para o Fred para vir antes, para que eu pudesse me entrosar com o grupo e pegar o jeito que Diniz joga. Cheguei e ele ja me botou pra treinar como eu no clube anterior (Grêmio)", afirmou.



O lateral é o 12º reforço anunciado pelo Tricolor na temporada, o terceiro para a lateral esquerda, após Jorge e Marcelo. Ele rescindiu com o Grêmio e assinou contrato com o Fluminense até 2024.