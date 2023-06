Em meio a crise no vestiário, Marcelo deve ser novidade do Fluminense contra Bahia

Rio - Sem atuar há 38 dias, Marcelo deve voltar ao Fluminense neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Bahia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a falta de clima com companheiros, funcionários e comissão técnica, além dos questionamentos sobre a condição física, o lateral-esquerdo treinou normalmente e deve ser titular.

Marcelo atuou em nove de 21 jogos possíveis desde que ficou à disposição - ou 42%. Com problemas de lesões na lateral esquerda e a demora para craque voltar, o Fluminense precisou improvisar, como Guga e Pirani. O primeiro lesionou contra o Atlético-MG, mas não parece grave. Já recuperado e devido a urgência, o camisa 12 retornará contra o Bahia.

Além do retorno do lateral, o Fluminense terá a volta do zagueiro Felipe Melo, recuperado de incômodo no joelho, e do atacante Arias, que estava servindo a seleção da Colômbia. Por outro lado, não terá o volante André, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão, e o técnico Fernando Diniz, suspenso por dois jogos ( entenda aqui ).