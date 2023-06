Felipe Melo sai em defesa de Marcelo e garante 'ambiente fantástico' no Fluminense

Após diversas notícias sobre um possível clima de hostilidade dentro do Fluminense, o volante Felipe Melo saiu em defesa de um dos supostos principais motivadores desses problemas: o lateral Marcelo. Além disso, o jogador de 39 anos desmentiu todas as informações divulgadas pela mídia e afirmou que o clima no Tricolor é "fantástico".

Felipe Melo também atacou os veículos que passaram tais notícias, afirmando que a mídia quer "arruinar ou acabar com o bom ambiente dentro do Fluminense".

"Isso é tudo intriga da oposição. Essa é a mais pura verdade. Vivemos um ambiente fantástico, no qual sabemos da nossa responsabilidade, mas também temos um sonho de conquistar, conquistar e conquistar. E, para isso, precisamos que você, torcedor, em vez de dar mídia para essas pessoas que querem acabar e arruinar o ambiente do Fluminense, sabendo que temos, sim, capacidade de alcançar o nosso objetivo e de realizar o nosso maior sonho, essas pessoas têm tentado enterrar os nossos sonhos criando polêmica e problemas que não existem", iniciou Felipe Melo, em vídeo postado nas redes sociais.

"Mais uma vez, quero dizer a vocês que o ambiente no Fluminense é fantástico e ainda mais rico porque chegou um cara como o Marcelo. Um cara que é querido por todos nós, multicampeão e que nos ajudou muito a conquistar o primeiro objetivo no primeiro semestre que era o título do Campeonato Carioca", concluiu.

O Fluminense volta a entrar em campo neste sábado (24), às 18h30, quando retorna ao Maracanã para receber o Bahia, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, o Tricolor precisa da vitória para afastar esse momento de crise e chegar confiante para o jogo contra o Sporting Cristal, na próxima terça-feira (27), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.