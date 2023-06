Com retorno de Marcelo, Fluminense divulga relacionados para jogo contra o Bahia

O Fluminense divulgou na manhã deste sábado (24) a lista de relacionados para a partida contra o Bahia, que acontece no mesmo dia, às 18h30, no Maracanã. Para o jogo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor contará com o retorno do lateral-esquerdo Marcelo.

O jogador de 35 anos não entra em campo pelo Fluminense desde o dia 16 de maio, no jogo contra o Flamengo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, Marcelo foi substituído ainda no primeiro tempo, alegando dores na panturrilha. Desde então, ele está ausente do Tricolor.

Marcelo chegou a ser relacionado para a partida contra o Atlético-MG, na última quarta-feira (21). Entretanto, ele foi retirado de última hora devido a uma gastroenterite viral. Além do lateral, outro jogador que retorna é Arias, ausente da partida contra o Galo por atuar por 90 minutos no dia anterior com a seleção colombiana.

Como desfalques, o Fluminense não contará com André, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Fernando Diniz, expulso contra o Atlético-MG. Além deles, Jorge e Alexsander são ausências por lesão, Vitor Mendes está afastado preventivamente por estar envolvido no escândalo do esquema de manipulação de resultados e Manoel está suspenso após ser pego no exame anti-doping no jogo contra o River Plate.