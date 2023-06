Samuel Xavier pede atenção e atitude do Fluminense contra Bahia

Rio - Com uma vitória nos últimos nove jogos e muitos questionamentos internos, o Fluminense tenta virar a chave para reencontrar o caminho das vitórias. O Tricolor enfrenta o Bahia, neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para voltar a vencer, o lateral-direito Samuel Xavier pediu atenção e atitude do Time de Guerreiros.

"Precisamos vencer, até porque vamos jogar no Maracanã, diante do nosso torcedor. Trabalhamos forte, nos preparamos bem para essa partida. Precisamos entrar com atenção e tomar muito cuidado com a estratégia deles, mas vamos também pensando no nosso estilo, em impor nosso modelo de jogo. Isso é fundamental para conseguirmos essa vitória", disse o lateral-direito.

O Fluminense é o sétimo colocado do Brasileirão, com 18 pontos, e pode saltar para a terceira posição em caso de vitória. Após o jogo contra o Bahia, o Tricolor se prepara para enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, na próxima terça-feira (27), às 21h, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Time de Guerreiros é o líder e precisa de um empate para avançar às oitavas.