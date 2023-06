Diniz surpreende e escala Fluminense sem Cano e Ganso para encarar o Bahia

Rio - O técnico Fernando Diniz escalou o Fluminense com surpresas para enfrentar o Bahia, neste sábado (24), às 18h30, no Maracanã. O treinador optou por iniciar a partida com Germán Cano e Paulo Henrique Ganso no banco de reservas.



O motivo da ausência da dupla entre os titulares não foi confirmado por Diniz. No entanto, imagina-se que o treinador quer preservar os dois atletas para o jogo decisivo contra o Sporting Cristal, na próxima terça-feira (27), pela Libertadores. Vale lembrar que o comandante tricolor cumpre suspensão e não poderá ficar à beira do campo no duelo deste sábado.





O Fluminense entrará em campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo; Martinelli, Lima e Gabriel Pirani; Jhon Arias, Lelê e Keno. O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Bahia no Maraca! VAMOS, FLUMINENSE pic.twitter.com/VB1tnXc2Uc — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 24, 2023



O Fluminense é o sétimo colocado do Brasileirão, com 18 pontos, e pode saltar para a terceira posição em caso de vitória. A notícia boa fica por conta do retorno de Marcelo. O lateral volta ao time tricolor após ficar mais de um mês longe dos gramados por lesão.