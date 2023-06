Expulso contra o Bahia, Nino desfalca o Fluminense na próxima rodada

Rio - O Fluminense terá um desfalque importante para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Nino foi expulso contra o Bahia, neste sábado (24), no Maracanã, e terá que cumprir suspensão contra o São Paulo, no próximo sábado (1), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 13ª rodada.

Nino foi expulso aos 36 minutos do primeiro tempo após uma falta em Vinícius Mingotti. Inicialmente, o árbitro Savio Pereira Sampaio deu cartão amarelo para o zagueiro, mas o VAR recomendou a checagem do lance. Depois da análise, o capitão tricolor foi expulso com cartão vermelho - e teve o amarelo anulado.

A expulsão de Nino causa uma nova dor de cabeça para o Fluminense. Entre os zagueiros mais utilizados do elenco, David Braz é o único à disposição. Manoel está suspenso temporariamente pela Conmebol, Vitor Mendes foi afastado pela participação na manipulação de apostas, enquanto Felipe Melo está lesionado.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (27), às 21h, contra o Sporting Cristal, do Peru, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor é o líder do Grupo D com nove pontos, enquanto o time peruano é o terceiro, com sete. O Flu precisa de um empate para se classificar.