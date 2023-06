Com um a menos, Fluminense bate Bahia de virada e espanta crise

Rio - O Fluminense conquistou uma vitória heroica no Maracanã. Com um a menos desde os 36 minutos do primeiro tempo, o Tricolor precisou buscar a virada na etapa final para conquistar três pontos. Com gols de Lelê e Gabriel Pirani, o Time de Guerreiros superou o Bahia por 2 a 1, neste sábado (24), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e espantou a crise na véspera de jogo decisivo pela Libertadores.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 21 pontos, subiu para o terceiro lugar e saltou quatro posições na classificação. Já o Bahia se manteve com 12, em 14º lugar. Na próxima rodada, o Time de Guerreiros visita o São Paulo, no próximo sábado (1), às 16h (de Brasília), no Morumbi, enquanto o Tricolor de Aço recebe o Grêmio, no mesmo dia, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

O JOGO

O primeiro tempo foi agitado no Maracanã. O Fluminense se impôs desde o início e teve duas chances de abrir o placar com menos de cinco minutos, ambas com Lelê, que não aproveitou. Retornando de lesão, o goleiro Danilo Fernandes, do Bahia, foi o grande destaque da primeira etapa. Além de evitar dois gols do camisa 99, também salvou os chutes de Marcelo, Gabriel Pirani e Keno - tudo isso em 25 minutos.

Parecia questão de tempo para o Fluminense abrir o placar, mas o jogo ganhou um ar dramático aos 26 minutos. O Bahia conseguiu encaixar um contra-ataque pelo lado esquerdo com o ex-tricolor Kayky, que encontrou Vinícius Mingotti entrando livre nas costas de Marcelo na segunda trave. Para piorar a situação e aumentar a tensão na arquibancada, Nino foi expulso aos 36, após recomendação do VAR.

O jogo ficou morno nos últimos minutos do primeiro tempo, mas voltou a esquentar após o intervalo. O Fluminense voltou em ritmo alucinante e precisou de seis minutos para virar. Lelê aproveitou a falha do lateral Cicinho e do goleiro Mateus Claus para empatar o jogo aos três. Em seguida, aos seis, Gabriel Pirani tabelou com Keno na entrada da área, entrou livre e bateu no canto para virar.

Após o início animado, o jogo esfriou após os 20 minutos. Com um a menos, o Fluminense sentiu o cansaço e ficou menos tempo com a bola. O Bahia, por sua vez, rodava a bola de um lado para o outro e encontrava dificuldades para furar a retranca. O Flu quase chegou a punir o time baiano no contra-ataque, aos 32, mas Gabriel Pirani acertou o travessão no rebote de Lelê. Mas o placar não foi mais alterado até o apito final.

FLUMINENSE 2 X 1 BAHIA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo (Felipe Andrade); Martinelli, Lima e Gabriel Pirani (Guga); Keno (Ganso), Arias e Lelê (Cano). Técnico: Eduardo Barros

BAHIA: Danilo Fernandes (Mateus Claus); Cicinho (André), Kanu, Victor Hugo e Jhoanner Chávez; Acevedo, Rezende (Daniel), Kayky (Arthur Sales), Cauly e Thaciano; Vinícius Mingotti. Técnico: Renato Paiva

Cartões amarelos: Samuel Xavier

Cartão vermelho: Nino (FLU)

Gols: Vinícius Mingotti, aos 26' do 1ºT (0-1), Lelê aos 3' do 2ºT (1-1), Gabriel Pirani, aos 6' do 2ºT (2-1)