Pirani admite alívio, celebra gol e destaca apoio do elenco: 'Sempre me incentivam'

Rio - Um dos nomes mais criticados entre os tricolores, Gabriel Pirani foi do inferno ao céu neste sábado (24). Após muitas improvisações na lateral, Gabriel Pirani voltou a ser titular em sua posição de origem e marcou o gol da vitória sobre o Bahia por 2 a 1, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador admitiu alívio e destacou o apoio do elenco.

"As coisas, as vezes, não acontecem como a gente espera. Procurava muito por esse gol. Estava fazendo funções que não estava acostumado para ajudar o time, mas hoje pude voltar para a minha posição no ataque e fazer o gol. Fico feliz e mais feliz ainda com o apoio do grupo, que sempre me incentiva. É uma vitória muito importante e que da confiança para o grupo", disse.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (27), às 21h (de Brasília), no Maracanã, contra o Sporting Cristal, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor é o líder do Grupo D com nove pontos, enquanto o time peruano é o terceiro, com sete. Para avançar às oitavas, o Flu precisa pelo menos de um empate.