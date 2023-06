Fluminense avança em conversas com jogador uruguaio do Toluca, do México

Rio - O Fluminense está próximo de acertar mais uma contratação para a temporada. O Tricolor avançou neste sábado (24) nas conversas com o Toluca, do México, pelo meia Leonardo Fernández. O jogador uruguaio, de 24 anos, chegará por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista César Luís Merlo.

Léo Fernández atua como meia, tem 1,66m e teve passagens pelo Fênix, do Uruguai, Universidad de Chile, do Chile, e Tigres, do México. Atualmente defende o também mexicano Toluca. Na última temporada, marcou 10 gols e deu 12 assistências em 39 partidas. Ao todo, soma 25 gols e 18 assistências em 65 jogos pelo Toluca.

Além de Léo Fernández, o Fluminense já acertou com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Grêmio. O jogador tinha contrato clube gaúcho até o fim do ano e rescindiu o vínculo para assinar em definitivo com o Tricolor das Laranjeiras. Ele chega sem custos e ficará disponível a partir da abertura da janela de transferências, no dia 3 de julho.