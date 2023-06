Lelê encerra jejum e marca primeiro gol pelo Fluminense no Maracanã: 'Alívio'

Rio - Sem marcar desde o dia 15 de abril, quando fez um dos gols na vitória sobre o América-MG por 3 a 0, em Belo Horizonte, Lelê voltou a balançar as redes neste sábado (24). Mas desta vez teve uma sensação especial. O camisa 99 do Fluminense fez o seu primeiro gol no Maracanã, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, de virada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Titular pelo terceiro jogo consecutivo, Lelê começou a partida no lugar do artilheiro Germán Cano, que foi poupado. Na posição em que brilhou pelo Volta Redonda com 13 gols no Carioca, o camisa 99 teve chance de abrir o placar duas vezes em menos de cinco minutos, mas pecou nas finalizações. Mas a bola entrou no início da etapa final, para empatar o placar.

"É sempre um alívio. No primeiro tempo, tive oportunidades, mas a bola não entrou. No segundo tempo, voltei com a cabeça no lugar, buscando o gol e consegui (...) Atacantes perdem e fazem gols. É difícil ficar sem fazer gol, mas continuei focado e sabia que o gol sairia no momento certo. Acreditei até o final e pude ganhar no alto", disse.

Vice-artilheiro do Carioca, Lelê chegou no Fluminense com alta expectativa, com a missão de substituir o artilheiro Germán Cano. O centroavante entrou bem contra o Sporting Cristal, do Peru, na estreia pela Libertadores, marcou e deu uma assistência contra o América-MG e teve participação em gol na goleada sobre o River Plate, da Argentina, no Maracanã. Mas depois disso pouco apresentou.

Desde o gol marcado contra o América-MG, o centroavante disputou 16 jogos, sendo quatro como titular, marcou um gol e deu duas assistências. Foram 13 jogos sem participar de gols até dar uma assistência para Germán Cano marcar contra o Goiás. O jejum, no entanto, permaneceu, mas chegou ao fim de um jeito especial: atuando como referência e no Maracanã.

"Já joguei de ponta, mas no Volta Redonda me encontrei como centroavante. Fui contratado assim. Mas não vejo problema em jogar no lado. Treino bastante, (Fernando) Diniz me dá muitas oportunidades e sempre pede muita movimentação. Tive a oportunidade de jogar centralizado e botei na minha cabeça que tinha que desempenhar o meu melhor", afirmou.

Após vencer apenas uma das últimas nove partidas, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 1, de virada e com um a menos, e aliviou a crise na véspera de um jogo decisivo pela Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (27), às 21h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, do Peru, no Maracanã, e precisa de um ponto para avançar às oitavas de final. Lelê celebrou a virada de chave na temporada.

"Nós trabalhamos bastante. Todo time tem uma sequência ruim. Estamos bem focados e trabalhando de forma correta, mas infelizmente a vitória não estava vindo. Pudemos voltar a vencer e vamos buscar a vitória em todos os outros jogos", finalizou.