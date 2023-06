Uruguaio no radar do Fluminense escolhe Rio de Janeiro à Arábia Saudita por questões de segurança

Na mira do Fluminense para o segundo semestre, o meia Leonardo Fernández, do Toluca, do México, teve a chande de se transferir para o futebol árabe. Segundo apuração da ESPN, o uruguaio teve uma proposta de empréstimo do Al-Hazem e negou a transferência por questões de segurança, escolhendo o Rio de Janeiro.

Além disso, outro fator que atraiu a vinda de Fernández para o Fluminense é o fato do Rio de Janeiro ser mais próxima ao Uruguai, terra natal do meia.

O contrato do meia com o Fluminense seria por empréstimo de um ano com opção de compra. Ele chega para uma posição considerada carente no clube, sabendo que Pirani, reserva imediato de Ganso, vem sendo utilizado em diversas posições além do meio de campo e Arthur, promessa de Xerém, não tem entrado em campo possivelmente pela sua pouca idade.

Fernández fez uma excelente temporada vestindo a camisa do Toluca, do México. Em 39 partidas disputadas pelos dois turnos do Campeonato Mexicano, o uruguaio balançou as redes 10 vezes e deu 12 assistências. Antes de se transferir para os "Diablos Rojos", ele teve passagens pelo Tigres, também do México, Universidad de Chile e foi revelado pelo Fénix, do Uruguai.