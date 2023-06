Fluminense terá quase todo 'time ideal' à disposição após dois meses

Rio - Após quase dois meses, o Fluminense voltará a ter quase todo o "time ideal" à disposição do técnico Fernando Diniz. O Tricolor enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, nesta terça-feira (27), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, e precisa de pelo menos um ponto para avançar às oitavas de final.

Do "time ideal", o único desfalque deve ser o volante Alexsander. O lateral Marcelo e o atacante Keno se recuperaram de lesões sofridas no início de maio e retornaram nas últimas semanas. O camisa 12 voltou a campo na vitória sobre o Bahia, no último sábado (24), enquanto o atacante voltou no último dia 11, no empate contra o Goiás. A única dúvida é Felipe Melo.

A última vez que o Fluminense teve todo "time ideal" à disposição foi na goleada sobre o River Plate, da Argentina, por 5 a 1, no Maracanã, no dia 2 de maio. Apesar da vitória, aquele jogo marcou o início de uma série de problemas físicos no elenco. O atacante Keno foi o primeiro. O volante Alexsander machucou no dia 10, contra o Cruzeiro, e o lateral Marcelo no dia 16, diante do Flamengo.

Quase dois meses depois, o técnico Fernando Diniz volta a respirar mais aliviado. Após vencer o Bahia, de virada e com um a menos, o Fluminense levantou a moral e fez as pazes com a torcida na véspera de um jogo que definirá o futuro na Libertadores. Do "time ideal", pelo menos nas próximas semanas, o único problema por lesão será o volante Alexsander.

Situação de Felipe Melo não preocupa

Fora dos últimos dois jogos após sentir um desconforto no joelho no treino, Felipe Melo depende de um aval da comissão técnica. O jogador, de 39 anos, sentiu dores no local da mesma perna que operou no ano passado, e foi poupado dos jogos contra o Atlético-MG e Bahia. Os exames não apontaram lesão e ele treinou normalmente no sábado e domingo.

O zagueiro foi poupado do jogo contra o Bahia por ter feito apenas um treinamento completo desde que sentiu o desconforto. Sem limitações, ele tem treinado normalmente e, caso não apresente reclamações na atividade deste segunda-feira (26), deverá ir a campo contra o Sporting Cristal, do Peru, no Maracanã.

Marcelo vira esperança

O lateral-esquerdo Marcelo retornou de lesão e reanimou os tricolores. Apesar da falta de atenção com a marcação no lance que originou o gol do Bahia, o lateral-esquerdo quase marcou um gol e manteve o histórico positivo desde que retornou. Com ele em campo, o Fluminense soma oito vitórias e dois empates, além do título estadual contra o Flamengo.

Na Libertadores, Marcelo não entrou em campo nas derrotas diante do The Strongest, na Bolívia, e do River Plate, na Argentina. Nas três vezes que jogou, o Fluminense venceu todas, marcou 10 gols e sofreu apenas dois. O lateral, inclusive, foi determinante para a vitória sobre o Sporting Cristal, no Peru, com passe de trivela para decretar o gol da virada.