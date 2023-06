Depois de gols decisivos, Pirani e Lelê buscam afastar 'má fase' para encorpar elenco do Fluminense

Rio - Gabriel Pirani e Lelê foram importantes na vitória do Fluminense sobre o Bahia. Escalados como titulares nas vagas de Ganso e Cano, os dois jogadores justificaram a confiança de Fernando Diniz e fizeram os gols que recolocaram o Tricolor no caminho das vitórias no Brasileiro. A partida pode ser um divisor de águas para a dupla.

Antes do jogo contra o Bahia, Pirani e Lelê tiveram muitas oportunidades sob o comando de Fernando Diniz. Porém, escalados fora de posição, os dois não conseguiram render o esperado e receberam muitas críticas dos torcedores do Fluminense, principalmente devido a sequência negativa de apenas uma vitória em nove jogos.

Diante do Bahia, Pirani atuou na função de Ganso, sua posição de origem, e Lelê como centroavante, função que o fez ser vice-artilheiro do Carioca desde ano. O apoiador teve grande desempenho e fez o gol da vitória, o atacante perdeu algumas chances, mas foi útil ao empatar a partida e iniciar a reação do Fluminense.

Na partida contra o Sporting Cristal na próxima terça-feira, a tendência é que os dois comecem no banco de reservas, mas mais empolgados após a contribuição positiva no último jogo, a dupla deseja que a má fase seja coisa do passado e uma nova era no Fluminense se inicie.