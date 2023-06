Técnico do Sporting Cristal, Tiago Nunes vê jogo contra o Fluminense como o 'mais importante dos últimos 20 anos'

O treinador do Sporting Cristal, o brasilero Tiago Nunes, afirmou que a partida contra o Fluminense, na próxima terça-feira (27), às 21h, é o mais importante do clube dos últimos 20 anos. O jogo é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e, caso o clube peruano vença, se classificará para as oitavas de final da competição

"Comentei com os meus jogadores que é o jogo mais importante dos últimos 20 anos porque o Cristal não chega às oitavas de final há 20 anos. Quando cheguei aqui queria ter a oportunidade de fazer a diferença", afirmou Tiago Nunes, em entrevista ao jornal "El Comercio".

A última vez que o clube se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores foi em 2004. Naquela ocasião, o Sporting Cristal avançou para a próxima fase num grupo com Rosario Central, da Argentina, Olimpia, do Paraguai, e Coritiba. Na etapa seguinte, entretanto, foi eliminado para o Boca Juniors.

No caso do Fluminense, o Tricolor precisa de uma vitória ou empate contra o Sporting Cristal para se classificar às oitavas de final e, provavelmente, manter a liderança do grupo. Em caso de derrota, o clube das Laranjeiras ainda pode se classificar, tendo que torcer contra a vitória do River Plate ou um triunfo do The Strongest por mais de quatro gols.