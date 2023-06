Fluminense vende mais de 50 mil ingressos para jogo contra Sporting Cristal

Rio - Após vencer o Bahia por 2 a 1, de virada e com um a menos, no último sábado (24), o Fluminense virou a chave e levantou os ânimos para a partida decisiva pela Libertadores. O Tricolor recebe o Sporting Cristal, do Peru, nesta terça-feira (27), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos.

Líder do Grupo D com nove pontos, o Fluminense precisa de pelo menos um ponto para avançar às oitavas de final da Libertadores. Para o jogo contra o Sporting Cristal, do Peru, a torcida tricolor promete lotar e protagonizar mais uma grande festa. Restam apenas ingressos para o Setor Norte. Todos os outros já estão esgotados. Saiba como comprar aqui

Nos dois jogos anteriores como mandante, o Fluminense também colocou mais de 50 mil torcedores no Maracanã. Na partida contra o The Strongest, da Bolívia, foram 52.409 presentes (48.605 pagantes). Já na goleada contra o River Plate, da Argentina, foram 62.505 presentes (57.652 pagantes).

Na Libertadores de 2023, o Fluminense possui uma média de 57 mil torcedores presentes por jogo e soma a segunda maior da competição. O River Plate, da Argentina, com uma média de 84 mil por partida, lidera a lista. O Flamengo, com média de 56 mil, é o terceiro colocado.