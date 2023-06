Bastidores mostram brincadeira de Marcelo depois da vitória do Fluminense: 'Calma, rapaziada, voltei'

Além do resultado, a vitória de virada do Fluminense sobre o Bahia por 2 a 1 , no último fim de semana, marcou o retorno de Marcelo aos gramados. Nesse sentido, quando se dirigia ao vestiário após a partida, ele brincou ao dizer: "Calma, rapaziada, voltei". O registro foi feito pela FluTV, que divulgou os bastidores do jogo nesta segunda-feira, 26.

O lateral-esquerdo não disputava uma partida desde o dia 16 de maio, quando o Flu empatou com o Flamengo na Copa do Brasil. Marcelo sofreu com problemas musculares e chegou a ter uma lesão detectada na panturrilha direita no dia após o treino do dia 02 de junho.

A expectativa era de que ele retornasse na quarta-feira passada, na partida contra o Atlético-MG. O jogador até chegou a ser relacionado, mas precisou ser cortado por causa de sintomas de gastroenterite viral.