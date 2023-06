Fluminense anuncia Belo como uma das atrações da Flu Fest 2023

O cantor Belo é mais uma atração confirmada para a Flu Fest 2023. De acordo com o Fluminense, o cantor se apresentará no dia 22 julho (um sábado), em Laranjeiras.

Vale lembrar que esta não será a primeira vez que Belo participará de uma fest do Tricolor. No ano passado, ele fez o esquenta do jogo entre Fluminense e Ceará, no Maracanã, que marcou a despedida de Fred.

Belo, aliás, é a terceira atração confirmada para a Flu Fest. Antes dele, o clube já havia anunciado as presenças do cantor Xamã (dia 22 de julho) e da dupla Matheus e Kauan (23 de julho).

A FLU FEST 2023

A festa promovida pelo Fluminense terá dois dias e acontecerá em Laranjeiras. O Tricolor informou que haverá diversas atrações e seis grandes shows, divididos entre os dias 22 e 23 de julho.

Os ingressos já estão à venda, e quem é sócio tem 60% de desconto. O benefício, cabe destacar, vale para todos os sócios, tanto do quadro social quanto do Sócio Futebol.

Além disso, os tricolores também podem comprar um pacote que dá direito aos dois dias de festa.