Fluminense anuncia Roupa Nova como uma das atrações da Flu Fest 2023

Também estão confirmados o cantor Xamã (dia 22 de julho) e a dupla Matheus e Kauan (23 de julho). A festa celebrará os 121 anos do Fluminense.

A FLU FEST 2023

A festa promovida pelo Fluminense terá dois dias e acontecerá em Laranjeiras. O Tricolor informou que haverá diversas atrações e seis grandes shows, divididos entre os dias 22 e 23 de julho.

Os ingressos já estão à venda, e quem é sócio tem 60% de desconto. O benefício, cabe destacar, vale para todos os sócios, tanto do quadro social quanto do Sócio Futebol.

Além disso, os tricolores também podem comprar um pacote que dá direito aos dois dias de festa.