Com volta de Felipe Melo, Fluminense divulga relacionados para jogo contra Sporting Cristal

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Sporting Cristal, do Peru, que acontece nesta terça-feira (27), às 21h, no Maracanã. Para o jogo, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Fluminense terá o retorno de Felipe Melo e André, ausentes na partida contra o Bahia no último sábado (24).

O zagueiro, que recém completou 40 anos, retorna após ser desfalque dos últimos três jogos do Fluminense após alegar dores em seu joelho direito. Já André volta após estar suspenso na partida contra o Bahia, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como desfalques, o Fluminense não contará Jorge e Alexsander, lesionados, Vitor Mendes, afastado preventivamente por estar envolvido no escândalo do esquema de manipulação de resultados, e Manoel, suspenso por doping.

O Fluminense precisa de uma vitória ou empate contra o Sporting Cristal para se classificar às oitavas de final e, provavelmente, manter a liderança do grupo. Em caso de derrota, o clube das Laranjeiras ainda pode se classificar, tendo que torcer contra a vitória do River Plate ou um triunfo do The Strongest por mais de quatro gols de diferença.