Promessas do Fluminense participam de amistoso com a seleção brasileira sub-17

Rio - Três promessas do Fluminense foram relacionadas para o amistoso da seleção brasileira sub-17, nesta terça-feira (27), contra o México, no CT dos mexicanos, na Cidade do México. Os Moleques de Xerém que foram relacionados são o lateral-esquerdo Esquerdinha e os atacantes Matheus Reis e Kauã Elias.

O amistoso contra o México marca o início da preparação da seleção brasileira sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada no fim deste ano, na Indonésia. É o primeiro jogo do Brasil desde a conquista do Sul-Americano, em abril, no Equador, onde Kauã Elias se destacou sendo artilheiro.

"Estamos extremamente orgulhosos com a convocação dos nossos Moleques de Xerém. Ver Esquerdinha, Matheus Reis e Kauã Elias representando as cores do Fluminense na Seleção é uma prova do potencial e da qualidade da nossa formação", disse o vice-presidente da base do clube, Rui Reisinger.

Sem os jovens entre os relacionados, o Fluminense enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Líder do Grupo D com nove pontos, o Tricolor precisa de um ponto para avançar às oitavas de final.