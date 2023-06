Fluminense tem interesse em meia argentino que atua no futebol espanhol

Rio - O Fluminense tem um novo alvo no mercado para a próxima janela de transferências. De acordo com o jornalista espanhol Heraldo de Aragón, o Tricolor tem interesse na contratação do meia argentino Valentin Vada, do Real Zaragoza-ESP.



Vada ficará livre no mercado nos próximos dias e tem propostas de clubes da segunda divisão da Espanha e da França. No entanto, nenhuma das ofertas agradou ao meia, mesmo que a preferência dele seja permanecer na Espanha.



Além de Vada, o Fluminense tem na mira outros nomes para reforçar o meio-campo. Léo Fernández, do Tolouca-MEX, está pertodeumacordo.