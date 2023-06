Arias projeta duelo do Fluminense contra o Sporting Cristal: 'Vai exigir nosso melhor'

Jhon Arias projetou o decisivo jogo do Fluminense contra o Sporting Cristal, do Peru, válido pela última rodada do Grupo D da Libertadores. As duas equipes se enfrentarão nesta terça-feira, a partir das 21h, no Maracanã.

"É uma partida extremamente difícil e competitiva para nós. Sabemos que é a nossa oportunidade de confirmar a classificação. O Sporting Cristal, como vimos lá no Peru, é um adversário a se respeitar muito. Será uma prova para nós, que vai exigir nosso melhor e tomara que seja uma grande noite. Que a gente consiga essa vaga com uma vitória linda", disse o jogador, ao site oficial do Flu.