Thiago Silva ressalta desejo de se aposentar no Fluminense, mas diz: 'A gente não pode assegurar nada'

Thiago Silva marcou presença no Maracanã, na noite desta terça-feira, para acompanhar o jogo decisivo do Fluminense contra o Sporting Cristal, válido pela última rodada do Grupo D da Libertadores. Lá, ele conversou com os jornalistas e respondeu uma pergunta sobre um possível retorno ao Tricolor.

"A gente não pode assegurar nada. Não gosto de ficar criando expectativa, embora o desejo de encerrar aqui pela gratidão que tenho pelo Fluminense, por ter aberto as portas para mim, ainda existe, porém ainda tenho um ano de contrato com o Chelsea. Ainda vou cumprir. O futuro a Deus pertence", disse o zagueiro, em declaração publicada pelo "ge".

Líder do grupo, o time de Fernando Diniz avança às oitavas de final com qualquer vitória. O Fluminense, inclusive, pode se classificar até mesmo com derrota ( clique aqui e veja os cenários ).

"Faz tempo que fui embora, a saudade é grande. Sou tricolor, minha família toda é tricolor. Que seja um dia feliz para todos nós. Dá saudade. Esse fim de semana, estava com Luiz Alberto, Junior Cesar, Arouca. A tristeza que tivemos em 2008 na final com Maracanã lotado foi uma lembrança que tivemos, não muito alegre. Mas com esperança de este ano o Fluminense voltar a disputar uma final e quem sabe ser campeão", afirmou.