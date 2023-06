Marcelo celebra classificação do Fluminense e diz: 'Tenho o carinho de todos os jogadores'

Marcelo não escondeu a alegria com a classificação do Fluminense às oitavas de final da Libertadores, que veio com o empate em 1 a 1 com o Sporting Cristal, na noite desta terça-feira, 27. Após a partida, o lateral-esquerdo comemorou a conquista da vaga e ainda falou sobre a felicidade de estar no Tricolor.

"Foi maravilhoso. Desde a minha volta para o Fluminense, estou muito feliz, tenho o carinho de todos os jogadores, o carinho de toda a torcida. Nada melhor do que classificar para a próxima fase. Os tricolores merecem essa entrega e esse trabalho", disse Marcelo, à Paramount+.

Dentro de campo, o Fluminense saiu na frente, com Cano, mas Brenner deixou tudo igual no marcador ainda no primeiro tempo. Na volta para a etapa complementar, o Sporting Cristal começou melhor e teve bons momentos, mas faltou qualidade para conseguir o gol. Fábio praticamente não teve que trabalhar, mas o Flu teve poucas chances para vencer e ouviu vaias das arquibancadas do Maracanã depois do apito final.

"Olha, a gente vê diferente de vocês. Claro, sabemos o quão difícil é jogar jogos assim, a cada dois dias, três dias, tem um jogo, conseguir manter um padrão, conseguir manter um estilo de jogo é muito difícil. De repente, para muitas pessoas não estamos jogando bem, mas, para a gente, estamos encaixando bem o que o professor Diniz pede para gente. Estamos nos sentindo bem. Hoje, não conseguimos a vitória, mas valeu o empate, que tem gosto de vitória. Estamos felizes com o trabalho e, daqui, é melhorar para os próximos jogos", afirmou.

Em tempo: agora, o Flu vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. A partida é válida pela 13ª rodada da competição.