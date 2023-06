Felipe Melo destaca classificação do Fluminense em primeiro e diz: 'Hoje não tem bobo no futebol mais, não'

Felipe Melo foi firme ao analisar a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores, que veio depois do empate com o Sporting Cristal em 1 a 1, nesta terça-feira, 27. O jogador destacou que o Tricolor caiu no grupo da morte da competição e lembrou que o primeiro objetivo era justamente avançar na competição como líder do grupo.

"A minha análise é de que a gente classificou em primeiro. Não creio que o torcedor está chateado com o Fluminense, porque o Fluminense pegou um grupo da morte, um grupo de boas equipes. O Fluminense soube passar, passamos em primeiro num grupo que tem, quiçá, o melhor clube do continente (River Plate), que tem um time que não é fácil jogar, o Strongest, tem esse time (Sporting Cristal), que é bem treinado pelo Tiago Nunes. Hoje não tem bobo no futebol mais, não, gente", disse Felipe Melo, à Paramount+.

"A gente classificou e classificou em primeiro. Então, o primeiro objetivo é esse: classificar em primeiro. Existem jogos em que a gente não vai dar o nosso melhor tecnicamente, porque pode ser que não seja o dia, mas não pode faltar garra, gana, a vontade, a ajuda, o companheirismo", completou.

Felipe Melo também abordou as recentes notícias de que os bastidores do Fluminense passavam por um momento turbulento. Nessas informações, o comportamento de Marcelo também entrou em pauta . Assim, o defensor saiu em defesa do grupo e também rasgou elogios a todos de dentro do clube.

"Muito foi se falado de uma briga interna. Não sei o que esses corvos, urubus tanto querem botar pressão dentro do Fluminense, arrumar intriga onde não existe. É um grupo que se gosta, um grupo que se conhece, um grupo em que um corre pelo outro. E hoje mais do que técnica, nós mostramos que somos um grupo que nos gostamos, tanto que um correu pelo outro. Nos doamos, sofremos quando tinha que sofrer, mas classificamos em primeiro. Não entendo isso. Existem grupos e eu já passei por grupos que tiveram problemas, mas é normal em todo grupo. Mas aqui nem isso", destacou Felipe Melo.

"É um grupo que se gosta para caramba. O torcedor do Fluminense é sábio, um apaixonado pelo clube, não pode deixar se levar por caça likes. É um grupo que se gosta muito. A gente está contente porque chegou um cara como o Marcelo, multicampeão que agrega muito tanto tecnicamente quanto taticamente, também com experiência. E eu tenho 40 anos, gente. (Diniz) É um dos maiores treinadores com quem já trabalhei. Nós temos um presidente (Mário Bittencourt) que é um apaixonado pelo clube. Desde o bom dia para o segurança até a nossa equipe técnica, todos... O Fluminense é uma família. Temos um só objetivo, que é conquistar a Libertadores", concluiu.