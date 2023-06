Fernando Diniz minimiza vaias de torcedores e explica opção por Lima: 'Tem jogado bem'

Rio - O Fluminense confirmou a sua classificação para as oitavas de finais da Libertadores após o empate com o Sporting Cristal por 1 a 1. Ao fim da partida, boa parte dos torcedores no Maracanã vaiaram o grupo tricolor. Em entrevista coletiva, Fernando Diniz afirmou que também houve aplausos.

"Muita gente aplaudiu também. Vou ficar com os aplausos. Espero que a gente consiga jogar tão bem para aqueles que vaiaram, da próxima vez, aplaudam também. Mas hoje foi uma classificação bastante difícil e muita gente que veio aí aplaudiu. E eu prefiro me dirigir a eles. Aqueles que vaiaram estão no direito de vaiar, pagaram ingresso, está tudo certo. Vamos procurar melhor para que todo mundo saia bastante feliz do estádio da próxima vez", afirmou.

O treinador também abordou a escolha de Lima como titular para atuar como volante. Diniz afirmou que o jogador tem atuado de forma positiva sempre que foi escalado na temporada.

"É uma escolha. Não sei se teve surpresa. Era uma possibilidade. Opção coerente porque o Lima tem jogado bem em todas as posições. O Martinelli voltou de lesão, conto muito com ele também. O Pirani não tem opção. O Lima não merecia sair do time. Nessa fase que o time não encontrou as vitórias, ele sempre deu a cara a tapa em todas as posições", disse.