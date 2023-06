Tema sobre relação de Marcelo com elenco ainda gera irritação no Fluminense

As vaias da torcida e a classificação em primeiro lugar no Grupo D da Libertadores tiveram que dividir a atenção sobre o tema 'Marcelo e a relação com o elenco'. Dois jogos depois da notícia de que jogadores estariam insatisfeitos com algumas atitude do lateral, a situação não foi superada e ainda gera irritação, como pode-se ver no Maracanã após o empate em 1 a 1 com o Sporting Cristal.





Felipe Melo, por exemplo, desabafou e atacou jornalistas que publicaram a notícia. Fernando Diniz falou em inverdades e Marcelo desconversou. Mas quem se descontrolou foi o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que xingou o jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor.

Ao ver o jornalista conversando com Felipe Melo na saída dos jogadores, o dirigente partiu para cima e, com xingamentos e dedo em riste, passou a atacá-lo por informações divulgadas sobre as regalias dadas a Marcelo. Foi possível ouvir os gritos na sala próxima, onde estava a imprensa que cobria a zona mista.



Mais calmo, mas num tom duro e forte, Felipe Melo optou por exaltar a união do elenco do Fluminense. "Marcelo chegou e estão atacando ele. Nosso grupo não tem problema algum. Tem pessoas que ficam fora querendo conturbar o ambiente, que é muito bom. Um monte de traíra. Não estamos de brincadeira. Nosso grupo se gosta bastante e se respeita. Temos demonstrado ao longo do tempo que sabemos vestir a camisa do Fluminense e com esse ambiente vamos continuar sonhando com o título (da Libertadores)".



Marcelo reforça motivação no Fluminense

Sem querer se aprofundar no tema pelo segundo jogo seguido, Marcelo reafirmou que não tem problemas com o elenco: "Desde a minha volta para o Fluminense, estou muito feliz. Tenho carinho dos jogadores e da torcida".



O lateral também se defendeu das críticas pela questão física, com problemas musculares que o tiraram de mais da metade dos jogos desde que retornou.



"Sempre tem uma dorzinha, tenho 35 anos também, mas me sinto confiante que acho que é o mais importante. Estive fora mas me dediquei ao máximo para voltar o mais rapidamente possível para jogar e me sentir importante. Estou com muita vontade, como se tivesse 18 anos. Claro que não tenho mais (risos), mas estou motivado como se estivesse", disse Marcelo.