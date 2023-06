Fluminense atinge meta do orçamento financeiro com classificação na Libertadores

Rio - O Fluminense garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores com a liderança do grupo após empatar com o Sporting Cristal por 1 a 1, nesta última terça-feira (27), no Maracanã. Com a vaga para a próxima fase da competição, o Tricolor arrecadou US$ 1,25 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões) e atingiu uma meta do orçamento financeiro previsto para 2023.

No planejamento financeiro em relação ao desempenho esportivo, o Fluminense projetou arrecadar R$ 71,5 milhões em premiações. Na Libertadores, era previsto chegar às oitavas de final. Com a vaga na próxima fase, o Tricolor já acumula US$ 5,15 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) em premiações. O valor inclui a vaga na fase de grupos (R$ 15 milhões) e as três vitórias (cerca de R$ 1 milhão cada).

Somente com a vaga na fase de grupos, o Fluminense recebeu US$ 3 milhões de dólares (R$ 15 milhões). Nesta temporada, a Conmebol pagou US$ 300 mil (cerca de R$ 1 milhão) por vitória. Com isso, o Tricolor faturou US$ 900 mil dólares (R$ 4,3 milhões na cotação atual) com as três vitórias na fase de grupos. Com a vaga, embolsou mais US$ 1,25 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões).

Além de chegar às oitavas de final da Libertadores, o orçamento financeiro do Fluminense para 2023 previa ficar entre os quatro primeiros na Taça Guanabara, chegar na final do Carioca, se classificar às quartas de final da Copa do Brasil e ficar pelo menos em sexto lugar no Brasileirão. Por enquanto, o único objetivo não alcançado foi a Copa do Brasil, que o Flu caiu nas oitavas diante do Flamengo.

Após empatar com o Sporting Cristal, do Peru, no Maracanã, e deixar o gramado sob vaias, o Fluminense volta a campo no próximo sábado (1), contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quinto colocado na competição com 21 pontos, enquanto o time paulista é o 11º, com 18.