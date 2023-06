Veja datas e horários das partidas do Fluminense na final do Brasileirão Feminino A2

Rio - A CBF detalhou, nesta quarta-feira (28), as datas e horários dos jogos entre Fluminense e Bragantino válidos pela final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O Tricolor, que é a única equipe invicta da competição, avançou para a fase ao vencer o Botafogo na semifinal, enquanto o Massa Bruta bateu o América-MG.



Fluminense e Bragantino iniciam a disputa pelo título no próximo domingo, 2 de julho, às 15h (de Brasília). A primeira partida terá mando do Tricolor e será no Estádio Luso Brasileiro com portões abertos e com transmissão da "FluTV", no Youtube. A volta será dia 10 de julho, às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.



A fase terá a novidade do árbitro de vídeo (VAR) nas duas partidas, possibilidade prevista no Regulamento Específico da Competição (REC). As informações de acesso ao estádio no jogo de ida serão divulgadas em breve no site oficial do Fluminense.