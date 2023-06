Fluminense: confira as informações sobre a venda de ingresso para o jogo contra o São Paulo

O Fluminense divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. As duas equipes se enfrentarão no sábado, às 16h, no Morumbi. As vendas já começaram.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Eles podem ser adquiridos de forma antecipada pela internet, por meio do site www.totalacesso.com , com pagamento feito por cartão. Cabe destacar que só será possível fazer a compra online até sexta-feira.

Já no dia do jogo, haverá venda física dos ingressos para a torcida na Bilheteria 5 do Morumbi (Portão 15A), das 10h às 16h45. Aqui, pagamento poderá ser feito tanto em dinheiro quanto em cartão de débito.

IMPORTANTE

Quem adquiriu o ingresso pela internet deverá usar o cartão de crédito ou débito utilizado na compra para acessar o estádio. Isso porque o voucher de confirmação de compra não é válido como ingresso. Vouchers não serão aceitos no portão de acesso.

Caso haja extravio ou perda do cartão, o torcedor precisará apresentar o boletim de ocorrência mais o voucher de compra em seu nome.

PARA ENTRAR NO ESTÁDIO

Os torcedores do Fluminense ocuparão a Arquibancada Visitante do Morumbi. Assim, deverão acessar o estádio pelo Portão 15A, que fica na Avenida Giovanni Gronchi.

SÓCIOS

O Fluminense informou que conseguiu uma carga de ingressos para os sócios. O resgate ficará disponível no Programa de Experiências do Sócio Futebol, no site nense.com.br , a partir das 18h desta quinta-feira.

De acordo com o Flu, serão 200 ingressos (por 350 pontos) para moradores de São Paulo e 150 (por 400 pontos) para sócios dos demais lugares do país.

A retirada destes ingressos resgatados será feito no sábado, dia da partida, entre 14h30 e 16h, na Bilheteria 5 do Morumbi (Portão 15A).