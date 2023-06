Conmebol multa Fluminense, Fernando Diniz e Felipe Melo; saiba mais

A Conmebol multou o Fluminense, o técnico Fernando Diniz e o zagueiro Felipe Melo por causa de infrações no jogo contra o River Plate, que aconteceu no dia 07 de junho, válido pela Libertadores, no Monumental de Núñez. Abaixo, entenda melhor cada um dos motivos:

Felipe Melo foi multado em cinco mil dólares (pouco mais de R$ 24,2 mil) pelos gestos que fez à torcida do River Plate. Já o Fluminense e Fernando Diniz foram punidos em 50 mil dólares cada (quase R$ 242,8 mil) pelo atrasado da equipe na volta do intervalo o segundo tempo daquele jogo.

O Tricolor tem sete dias corridos para recorrer da decisão, que saiu na terça-feira, caso queira.