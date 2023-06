Fluminense avalia possibilidade de venda de John Kennedy

Rio - O atacante John Kennedy, de 21 anos, pode não terminar a temporada no clube carioca. De acordo com informações do portal "Goal", o Tricolor avalia a possibilidade de uma transferência. Porém, seria apenas em definitivo e para o futebol do exterior.

John Kennedy disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, sendo um dos destaques da competição. Depois voltou ao Fluminense e vem recebendo chances com Fernando Diniz, mas não conseguiu ser titular nem nos momentos mais difíceis quando o clube carioca teve muitos desfalques.

Na atual temporada, o jovem atuou em 16 jogos pelo Fluminense, fez três gols e deu duas assistências. Como já jogou sete jogos pelo Tricolor não poderá atuar em outro clube brasileiro em 2023. Seu contrato pelo clube carioca vai até o fim de 2025.