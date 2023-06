Presidente do Fluminense se defende após xingar jornalista

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, negou que tenha ameaçado o jornalista Gabriel Amaral, do canal "Raiz Tricolor", após o empate com o Sporting Cristal, na última terça-feira (27), pela Libertadores, no Maracanã. O dirigente se descontrolou e xingou o profissional da imprensa por abordar Felipe Melo no estacionamento do Maracanã e conversar sobre o ' tema Marcelo e a relação com o elenco '.

Mário usou suas redes sociais para se defender. O dirigente afirmou apenas ter chamado a atenção de Gabriel "energeticamente" por desrespeitar uma regra da Conmebol ao abordar o jogador Felipe Melo fora da área mista. O mandatário acusou o jornalista de falar com o jogador com a intenção de "tentar colocar panos quentes para se proteger da indignação com a 'cagada' que havia feito na semana que passou".

Num vídeo publicado na postagem, Mário aparece reclamando com Gabriel e usou essas imagens como argumento de que não houve ataque. Entretanto, a reportagem de O DIA estava no Maracanã na terça-feira e presenciou os xingamentos aos berros por parte do presidente do Fluminense, momentos depois da gravação do vídeo.

"Não nego que tenha me exaltado. Mas não o ameacei. Esta foi apenas mais uma inverdade do youtuber. Não foi a primeira vez que faltou com a verdade. Na semana passada afirmou, às vésperas do jogo mais importante do ano, que havia um desentrosamento e isolamento entre Marcelo e o restante do elenco. Isso gerou indignação minha, do elenco e de muitos tricolores Brasil afora. Mas me mantive em silêncio para não criar distúrbios maiores", disse em parte da publicação.

