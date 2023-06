Multado, Felipe Melo cobra Conmebol: 'Galinha não pode, macaco está liberado?'

Felipe Melo foi multado pela Conmebol por 'atitude antidesportiva' no jogo contra o River Plate, no Monumental de Nuñez, e criticou a decisão. Apesar de a entidade não dizer o motivo, o volante do Fluminense recordou que imitou uma galinha em provocação aos torcedores e questionou porque os ataques racistas dos argentinos não tiveram punição.



"Galinha não pode, MACACO ESTÁ LIBERADO?? #vergonha", escreveu.



O volante se referiu aos vários vídeos que circularam na internet de torcedores do River Plate imitando macaco para os do Fluminense. No mesmo dia do confronto, a diretoria tricolor encaminhou as imagens a membros da Conmebol na partida.



Em casos de racismo, o processo da entidade costuma demorar mais, devido à apuração do crime. Além disso, River Plate conseguiu uma nova audiência e, por isso, o processo continua. Entretanto, em outros casos, as punições foram brandas, em dinheiro apenas.



Em relação à multa recebida, o volante terá de pagar cinco mil dólares (pouco mais de R$ 24,2 mil) pelos gestos à torcida do River Plate. Policiais chegaram a ir aaté o vestiário, após a derrota por 2 a 0, para intimar o jogador, mas pôde voltar ao Brasil.



Felipe Melo imitou uma galinha, que é como os torcedores do Boca Juniors chamam os do River Plate. O gesto irritou a torcida e os policiais alegaram incitação à violência.



Além dele, Fluminense e Fernando Diniz foram punidos em 50 mil dólares cada (quase R$ 242,8 mil) pelo atraso da equipe na volta do intervalo ao segundo tempo daquele jogo.